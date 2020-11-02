Какие сегодня праздники, события - 22 Ноября

Международные
- ООН — День сыновей.
Национальные
- Мексика — День святой Сесилии.
- Ливан — День независимости.
Профессиональные
- Россия — День психолога.
- Азербайджан — День работников юстиции.
Религиозные
- Православие
- — память мучеников Онисифора и Порфирия (около 284—305 годов);
- — память преподобной Матроны Константинопольской (около 492 года);
- — память преподобной Феоктисты Паросской (881 год);
- — память священномучеников Парфения (Брянских), епископа Ананьевского, Константина Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, Павла Ансимова, пресвитеров, Иосифа Сченсновича, диакона и преподобномученика Алексия (Задворнова) (1937 год);
- — память преподобного Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148 год);
- — память мученика Александра Солунского (305—311 годы);
- — память мученика Антония Апамейского (V век);
- — память преподобного Иоанна Колова (V век);
- — память преподобных Евстолии (610 год) и Сосипатры (625 год);
- — память святителя Нектария, митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920 год);
- — празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Скоропослушница» (X век).
Именины
- Православные: Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрёна/Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия.
- Католические: Цецилия, Марк.
События
До XX века
- 1307 — папа римский Климент V издал буллу «PASTORALIS PRAEMINENTIAE», в которой взял под защиту действия короля Франции Филиппа Красивого и утверждал, что обвинения против ордена тамплиеров доказаны, а его руководители сознались в совершенных преступлениях. Булла заканчивалась призывом ко всем государям Европы последовать примеру Филиппа и начать преследование ордена тамплиеров.
- 1318 — убийство в Орде князя Михаила Ярославича.
- 1497 — португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.
- 1542 — Испания ограничила рабство в американских колониях.
- 1604 — 26-летний король Испании Филипп III, в чьё правление придворный этикет был доведён до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина, потому что не могли отыскать того единственного гранда, который имел право подвинуть кресло короля.
- 1621 — настоятелем лондонского собора св. Павла назначен выдающийся английский поэт Джон Донн.
- 1641 — английский парламент принял «Великую ремонстрацию» — перечень злоупотреблений короля.
- 1717 — вышел Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
- 1860 — в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.
XX век
- 1906 — в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.
- 1909 — братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.
- 1911 — лётчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю.
- 1917 — в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов — «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».
- 1918 — в Польше провозглашена республика.
- 1922 — новым канцлером Германии после Йозефа Вирта становится Вильгельм Куно.
- 1927 — Персия заявляет свои права на остров Бахрейн в Персидском заливе.
- 1928 — в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро».
- 1933 — Камиль Шотан назначается премьер-министром Франции.
- 1936 — в СССР постановлением Совнаркома разрешён искусственный аборт, если продолжение беременности угрожает жизни матери.
- 1938 — на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант (лат. coelacanth), считавшаяся вымершей.
- 1941 — по Дороге Жизни, проложенной для снабжения блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера, стали ходить машины.
- 1942 — основан Московский механический институт боеприпасов (ММИБ), с 1945 года — Московский механический институт, с 1953-го — Московский инженерно-физический институт (МИФИ), с 2009-го — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
- 1946 — в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (в Нью-Йорке шариковая ручка поступила в продажу 29 октября 1945 года, она была запатентована в США 30 октября 1888 года).
- 1956 — в Мельбурне начались XVI Олимпийские игры (турнир по конному спорту прошёл в июне в Стокгольме).
- 1957 — гостями музыкального телешоу «American Bandstand» на канале ABC стал дуэт «Том и Джерри» со своим первым хитом "Hey, Schoolgirl". Но развить успех музыкантам, называвшими тогда себя Томом Графом и Джерри Ландисом, не удалось, и вскоре они расстались. Через пять лет они встретились вновь и образовали дуэт под собственными именами «Simon and Garfunkel». В 1990 году Пол и Арт стали членами Зала славы рок-н-ролла.
- 1960
- Введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.
- Запорожский завод «Коммунар» (теперь — АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».
- 1963
- В Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
- Группа «Битлз» выпустила альбом With The Beatles.
- 1966 — испанский парламент принял новую конституцию, предложенную генералом Ф. Франко.
- 1968 — группа «Битлз» выпустила альбом The White Album.
- 1975 — заявление Хуана Карлоса, как короля Испании, после смерти генералиссимуса Франсиско Франко.
- 1977 — начались полёты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.
- 1982 — город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).
- 1985 — гибель Панфиловской заставы во время Афганской войны.
- 1986 — Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжёлом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
- 1987 — в Чикаго произошёл самый известный случай вторжения в телевизионный эфир — во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала "Max Headroom". Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.
- 1990 — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
- 1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм.
XXI век
- 2003 — в Тбилиси, Грузия, произошёл захват Грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.
- 2004 — на Украине началась «Оранжевая революция».
Родились
До XIX века
- 1515 — Мария де Гиз (ум. 1560), супруга короля Шотландии Якова V, регент Шотландии (1554—1560).
- 1643 — Рене-Робер Кавелье де Ла Саль (ум. 1687), французский исследователь Северной Америки и реки Миссисипи, присоединивший Луизиану к Франции.
- 1710 — Вильгельм Фридеман Бах (ум. 1784), немецкий композитор, органист, старший сын Иоганна Себастьяна Баха.
- 1734 — Никола Ретиф де ла Бретонн (ум. 1806), французский писатель.
- 1744 — Эбигейл Адамс (ум. 1818), первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса.
- 1768 — князь Виктор Павлович Кочубей (ум. 1834), министр внутренних дел Российской империи (1802—1807, 1819—1823), председатель Госсовета (1827—1834) и Комитета министров (1827—1832), канцлер.
- 1787 — Расмус Раск (ум. 1832), датский лингвист и ориенталист.
XIX век
- 1801 — Владимир Даль (ум. 1872), врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
- 1808 — Томас Кук (ум. 1892), англичанин, основавший первое в мире туристическое агентство.
- 1818 — Самуэль Фрэнч (ум. 1910), американский военный, участник Мексиканской и Гражданской войн.
- 1819 — Джордж Элиот (наст. имя Мэри Энн Эванс; ум. 1880), английская писательница.
- 1838 — Матвей Чижов (ум. 1916), русский скульптор, автор портретных бюстов известных современников.
- 1861 — Даниел Бек-Пирумян (ум. 1921), армянский национальный герой, командующий войсками в Сардарапатской битве.
- 1869 — Андре Жид (ум. 1951), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1947).
- 1877
- Эндре Ади (ум. 1919), венгерский поэт, публицист и общественный деятель.
- Жоан Гампер (ум. 1930), швейцарский спортсмен, основатель, игрок и президент футбольного клуба «Барселона».
- 1881
- Матрона Московская (наст. фамилия Никонова; ум. 1952), старица Русской православной церкви.
- Энвер-паша (убит в 1922), османский военный и политический деятель.
- 1890
- Шарль де Голль (ум. 1970), французский генерал и политик, президент Франции (1959—1969).
- Эль Лисицкий (наст. имя Лазарь Лисицкий; ум. 1941), советский художник и архитектор, представитель авангарда.
- 1891 — Эдвард Бернейс (ум. 1995), австрийско-американский учёный, один из крупнейших специалистов по PR.
- 1893 — Лазарь Каганович (ум. 1991), советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.
- 1898
- Габриэль Гонсалес Видела (ум. 1980), президент Чили (1946—1952).
- Родион Малиновский (ум. 1967), министр обороны СССР (1957—1967), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
- Уайли Пост (погиб в 1935), американский лётчик, в 1931 г. установивший рекорд кругосветного авиаперелёта.
XX век
- 1904 — Луи Неель (ум. 2000), французский физик, предсказавший антиферромагнетизм, нобелевский лауреат (1970).
- 1909 — Михаил Миль (ум. 1970), советский конструктор вертолётов, Герой Социалистического Труда.
- 1911 — Лаци Олах (ум. 1989), венгерский, чехословацкий и советский барабанщик-джазмен, цыган по происхождению.
- 1913
- Бенджамин Бриттен (ум. 1976), английский композитор, дирижёр и пианист.
- Николай Латышев (ум. 1999), легендарный советский футбольный арбитр.
- 1917 — Эндрю Хаксли (ум. 2012), английский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1963).
- 1924 — Джеральдин Пейдж (ум. 1987), американская актриса, лауреат «Оскара», двух «Золотых глобусов» и др. премий.
- 1927 — Валентина Владимирова (ум. 1994), актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР.
- 1928 — Николай Добронравов, поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР.
- 1930
- Семён Ласкин (ум. 2005), советский и российский прозаик, драматург, сценарист, искусствовед.
- сэр Питер Холл (ум. 2017), британский режиссёр театра и телевидения, двукратный лауреат премии «Тони».
- 1934 — Анатолий Поперечный (ум. 2014), советский и российский поэт-песенник.
- 1935 — Людмила Белоусова (ум. 2017), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка (1964, 1968).
- 1939 — Михаил Полторанин, советский и российский журналист и политик.
- 1940 — Терри Гиллиам, американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, мультипликатор и художник, участник известной комик-группы «Монти Пайтон».
- 1942 — Руслан Хасбулатов, российский политик, учёный и публицист, последний председатель Верховного Совета РФ.
- 1952 — Савик Шустер (при рожд. Шевель Шустер), журналист, телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ.
- 1957 — Виктор Салтыков, советский и российский эстрадный певец.
- 1958
- Джейми Ли Кёртис, американская актриса и писательница, лауреат премии «Золотой глобус» и др. наград.
- Ирина Отиева, советская и российская певица, автор песен, заслуженная артистка РФ.
- 1962 — Виктор Пелевин, российский писатель.
- 1963 — Илзе Лиепа, советская и российская балерина, актриса, народная артистка РФ.
- 1965 — Мадс Миккельсен, датский актёр, лауреат приза Каннского кинофестиваля.
- 1967
- Борис Беккер, немецкий теннисист, победитель шести турниров Большого шлема.
- Марк Руффало, американский актёр, продюсер, дважды лауреат премии «Эмми».
- 1976 — Вилле Херманни Вало, финский рок-музыкант, композитор, поэт, лидер группы HIM.
- 1979 — Карина Мишулина, российская актриса театра и кино.
- 1984 — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, «Тони» и др.
- 1987 — Лянка Грыу, российская актриса театра и кино румынского происхождения.
- 1993 — Адель Экзаркопулос, французская киноактриса, самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви».
- 1996
- Хейли Бибер, американская модель.
- Мэдисон Девенпорт, американская актриса и певица.
- Маккензи Линтц, американская актриса.