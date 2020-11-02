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События Сегодня, 10:1775
Какие сегодня праздники, события - 22 Ноября

Международные

  •  ООН — День сыновей.

Национальные

  •  Мексика — День святой Сесилии.
  •  Ливан — День независимости.

Профессиональные

  •  Россия — День психолога.
  •  Азербайджан — День работников юстиции.

P religion world.svg Религиозные

OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память мучеников Онисифора и Порфирия (около 284—305 годов);
— память преподобной Матроны Константинопольской (около 492 года);
— память преподобной Феоктисты Паросской (881 год);
— память священномучеников Парфения (Брянских), епископа Ананьевского, Константина Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, Павла Ансимова, пресвитеров, Иосифа Сченсновича, диакона и преподобномученика Алексия (Задворнова) (1937 год);
— память преподобного Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148 год);
— память мученика Александра Солунского (305—311 годы);
— память мученика Антония Апамейского (V век);
— память преподобного Иоанна Колова (V век);
— память преподобных Евстолии (610 год) и Сосипатры (625 год);
— память святителя Нектария, митрополита Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920 год);
— празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Скоропослушница» (X век).

Именины

  • Православные: Александр, Антон, Иван, Кирилл, Матрёна/Матрона, Порфирий, Феоктист, Цецилия.
  • Католические: Цецилия, Марк.

События

До XX века

  • 1307 — папа римский Климент V издал буллу «PASTORALIS PRAEMINENTIAE», в которой взял под защиту действия короля Франции Филиппа Красивого и утверждал, что обвинения против ордена тамплиеров доказаны, а его руководители сознались в совершенных преступлениях. Булла заканчивалась призывом ко всем государям Европы последовать примеру Филиппа и начать преследование ордена тамплиеров.
  • 1318 — убийство в Орде князя Михаила Ярославича.
  • 1497 — португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.
  • 1542 — Испания ограничила рабство в американских колониях.
  • 1604 — 26-летний король Испании Филипп III, в чьё правление придворный этикет был доведён до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина, потому что не могли отыскать того единственного гранда, который имел право подвинуть кресло короля.
  • 1621 — настоятелем лондонского собора св. Павла назначен выдающийся английский поэт Джон Донн.
  • 1641 — английский парламент принял «Великую ремонстрацию» — перечень злоупотреблений короля.
  • 1717 — вышел Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
  • 1860 — в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.

XX век

  • 1906 — в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.
  • 1909 — братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.
  • 1911 — лётчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю.
  • 1917 — в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов — «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».
  • 1918 — в Польше провозглашена республика.
  • 1922 — новым канцлером Германии после Йозефа Вирта становится Вильгельм Куно.
  • 1927 — Персия заявляет свои права на остров Бахрейн в Персидском заливе.
  • 1928 — в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро».
  • 1933 — Камиль Шотан назначается премьер-министром Франции.
  • 1936 — в СССР постановлением Совнаркома разрешён искусственный аборт, если продолжение беременности угрожает жизни матери.
  • 1938 — на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант (лат. coelacanth), считавшаяся вымершей.
  • 1941 — по Дороге Жизни, проложенной для снабжения блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера, стали ходить машины.
  • 1942 — основан Московский механический институт боеприпасов (ММИБ), с 1945 года — Московский механический институт, с 1953-го — Московский инженерно-физический институт (МИФИ), с 2009-го — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
  • 1946 — в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки (в Нью-Йорке шариковая ручка поступила в продажу 29 октября 1945 года, она была запатентована в США 30 октября 1888 года).
  • 1956 — в Мельбурне начались XVI Олимпийские игры (турнир по конному спорту прошёл в июне в Стокгольме).
  • 1957 — гостями музыкального телешоу «American Bandstand» на канале ABC стал дуэт «Том и Джерри» со своим первым хитом "Hey, Schoolgirl". Но развить успех музыкантам, называвшими тогда себя Томом Графом и Джерри Ландисом, не удалось, и вскоре они расстались. Через пять лет они встретились вновь и образовали дуэт под собственными именами «Simon and Garfunkel». В 1990 году Пол и Арт стали членами Зала славы рок-н-ролла.
  • 1960
    • Введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.
    • Запорожский завод «Коммунар» (теперь — АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».
  • 1963
    • В Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
    • Группа «Битлз» выпустила альбом With The Beatles.
  • 1966 — испанский парламент принял новую конституцию, предложенную генералом Ф. Франко.
  • 1968 — группа «Битлз» выпустила альбом The White Album.
  • 1975 — заявление Хуана Карлоса, как короля Испании, после смерти генералиссимуса Франсиско Франко.
  • 1977 — начались полёты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.
  • 1982 — город Набережные Челны переименован в Брежнев. (6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование).
  • 1985 — гибель Панфиловской заставы во время Афганской войны.
  • 1986 — Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжёлом весе, став самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
  • 1987 — в Чикаго произошёл самый известный случай вторжения в телевизионный эфир — во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала "Max Headroom". Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.
  • 1990 — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
  • 1993 — Армения ввела свою национальную валюту — драм.

XXI век

  • 2003 — в Тбилиси, Грузия, произошёл захват Грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.
  • 2004 — на Украине началась «Оранжевая революция».

Родились

До XIX века

  • 1515 — Мария де Гиз (ум. 1560), супруга короля Шотландии Якова V, регент Шотландии (1554—1560).
  • 1643 — Рене-Робер Кавелье де Ла Саль (ум. 1687), французский исследователь Северной Америки и реки Миссисипи, присоединивший Луизиану к Франции.
  • 1710 — Вильгельм Фридеман Бах (ум. 1784), немецкий композитор, органист, старший сын Иоганна Себастьяна Баха.
  • 1734 — Никола Ретиф де ла Бретонн (ум. 1806), французский писатель.
  • 1744 — Эбигейл Адамс (ум. 1818), первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса.
  • 1768 — князь Виктор Павлович Кочубей (ум. 1834), министр внутренних дел Российской империи (1802—1807, 1819—1823), председатель Госсовета (1827—1834) и Комитета министров (1827—1832), канцлер.
  • 1787 — Расмус Раск (ум. 1832), датский лингвист и ориенталист.

XIX век

  • 1801 — Владимир Даль (ум. 1872), врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
  • 1808 — Томас Кук (ум. 1892), англичанин, основавший первое в мире туристическое агентство.
  • 1818 — Самуэль Фрэнч (ум. 1910), американский военный, участник Мексиканской и Гражданской войн.
  • 1819 — Джордж Элиот (наст. имя Мэри Энн Эванс; ум. 1880), английская писательница.
  • 1838 — Матвей Чижов (ум. 1916), русский скульптор, автор портретных бюстов известных современников.
  • 1861 — Даниел Бек-Пирумян (ум. 1921), армянский национальный герой, командующий войсками в Сардарапатской битве.
  • 1869 — Андре Жид (ум. 1951), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1947).
  • 1877
    • Эндре Ади (ум. 1919), венгерский поэт, публицист и общественный деятель.
    • Жоан Гампер (ум. 1930), швейцарский спортсмен, основатель, игрок и президент футбольного клуба «Барселона».
  • 1881
    • Матрона Московская (наст. фамилия Никонова; ум. 1952), старица Русской православной церкви.
    • Энвер-паша (убит в 1922), османский военный и политический деятель.
  • 1890
    • Шарль де Голль (ум. 1970), французский генерал и политик, президент Франции (1959—1969).
    • Эль Лисицкий (наст. имя Лазарь Лисицкий; ум. 1941), советский художник и архитектор, представитель авангарда.
  • 1891 — Эдвард Бернейс (ум. 1995), австрийско-американский учёный, один из крупнейших специалистов по PR.
  • 1893 — Лазарь Каганович (ум. 1991), советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.
  • 1898
    • Габриэль Гонсалес Видела (ум. 1980), президент Чили (1946—1952).
    • Родион Малиновский (ум. 1967), министр обороны СССР (1957—1967), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
    • Уайли Пост (погиб в 1935), американский лётчик, в 1931 г. установивший рекорд кругосветного авиаперелёта.

XX век

  • 1904 — Луи Неель (ум. 2000), французский физик, предсказавший антиферромагнетизм, нобелевский лауреат (1970).
  • 1909 — Михаил Миль (ум. 1970), советский конструктор вертолётов, Герой Социалистического Труда.
  • 1911 — Лаци Олах (ум. 1989), венгерский, чехословацкий и советский барабанщик-джазмен, цыган по происхождению.
  • 1913
    • Бенджамин Бриттен (ум. 1976), английский композитор, дирижёр и пианист.
    • Николай Латышев (ум. 1999), легендарный советский футбольный арбитр.
  • 1917 — Эндрю Хаксли (ум. 2012), английский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1963).
  • 1924 — Джеральдин Пейдж (ум. 1987), американская актриса, лауреат «Оскара», двух «Золотых глобусов» и др. премий.
  • 1927 — Валентина Владимирова (ум. 1994), актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР.
  • 1928 — Николай Добронравов, поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР.
  • 1930
    • Семён Ласкин (ум. 2005), советский и российский прозаик, драматург, сценарист, искусствовед.
    • сэр Питер Холл (ум. 2017), британский режиссёр театра и телевидения, двукратный лауреат премии «Тони».
  • 1934 — Анатолий Поперечный (ум. 2014), советский и российский поэт-песенник.
  • 1935 — Людмила Белоусова (ум. 2017), советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка (1964, 1968).
  • 1939 — Михаил Полторанин, советский и российский журналист и политик.
  • 1940 — Терри Гиллиам, американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, мультипликатор и художник, участник известной комик-группы «Монти Пайтон».
  • 1942 — Руслан Хасбулатов, российский политик, учёный и публицист, последний председатель Верховного Совета РФ.
  • 1952 — Савик Шустер (при рожд. Шевель Шустер), журналист, телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ.
  • 1957 — Виктор Салтыков, советский и российский эстрадный певец.
  • 1958
    • Джейми Ли Кёртис, американская актриса и писательница, лауреат премии «Золотой глобус» и др. наград.
    • Ирина Отиева, советская и российская певица, автор песен, заслуженная артистка РФ.
  • 1962 — Виктор Пелевин, российский писатель.
  • 1963 — Илзе Лиепа, советская и российская балерина, актриса, народная артистка РФ.
  • 1965 — Мадс Миккельсен, датский актёр, лауреат приза Каннского кинофестиваля.
  • 1967 
    • Борис Беккер, немецкий теннисист, победитель шести турниров Большого шлема.
    • Марк Руффало, американский актёр, продюсер, дважды лауреат премии «Эмми».
  • 1976 — Вилле Херманни Вало, финский рок-музыкант, композитор, поэт, лидер группы HIM.
  • 1979 — Карина Мишулина, российская актриса театра и кино.
  • 1984 — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, «Тони» и др.
  • 1987 — Лянка Грыу, российская актриса театра и кино румынского происхождения.
  • 1993 — Адель Экзаркопулос, французская киноактриса, самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви».
  • 1996
    • Хейли Бибер, американская модель.
    • Мэдисон Девенпорт, американская актриса и певица.
    • Маккензи Линтц, американская актриса.
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Иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании отклонил суд
Иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании отклонил суд
Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа.
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