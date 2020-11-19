Гороскоп на сегодня (22.11.20)

Овен

Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака - многообещающие знакомства.

Телец

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Не отказывайтесь от встреч с приятными людьми и интересных мероприятий.

Близнецы

В данное время, соблюдая элементарную осторожность, вы сможете избежать неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Зато идет очень удачное время для покупок.

Рак

День обещает сложиться удачным образом, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные ходы. Постарайтесь найти приятное занятие. Это хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь больше находиться на свежем воздухе.

Лев

Даже если вы будете чем-то недовольны, не спешите рубить сплеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте многого от окружающих.

Дева

Сейчас вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо, этим вы только обидите человека и вызовете негативную реакцию. Зато этот период подходит для всего, что связано с любовными отношениями.

Весы

Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно посмотреть по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека. Составьте на данное время программу для совместного отдыха и развлечений.

Скорпион

Душевное равновесие и хорошее настроение будут вашими спутниками. Данный период стоит посвятить построению планов на будущее, разнообразить свой досуг, больше бывать на свежем воздухе. А также можно пройтись по магазинам и приобрести то, что захочется.

Стрелец

День может преподнести неприятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Нужно постараться уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы способны обидеть или ущемить их интересы. Из-за этого всплывут давние обиды и претензии.

Козерог

Данный период неудачен для людей, которые собираются выяснять отношения, решать спорные вопросы и налаживать контакты. Зато тем, кому требуется вдохновение, день сулит удачу. Если на вашем горизонте появится новый человек, то он может сыграть важную роль.

Водолей

Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты. Давать в долг даже небольшие суммы тоже не рекомендуется.

Рыбы

Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью, и если вы окажетесь способными себя контролировать, сможете избежать их.