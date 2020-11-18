 

В Украине резко ухудшилась погода

События Сегодня, 11:5761
В Украине резко ухудшилась погода

Сегодня погода в Украине значительно ухудшилась.

В некоторых областях выпало до 5 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор".

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях за ночь выпало от 1 до 5 см снега. Температура воздуха на большей территории страны колебается от -2 до +2 в восточных областях 0-5.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое и местами заснеженное. На перевальных участках дорог температура воздуха колебается от -2 до -12. Состояние покрытия сухое.

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Теги: news, новости, Украина, погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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