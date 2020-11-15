В аварию попали представители ОПОРЫ в Запорожской области, есть пострадавшие

В воскресенье, 22 ноября, в Запорожской области представители гражданской сети ОПОРА, которые выехали для наблюдения за ходом избирательного процесса, попали в аварию.

Причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стала непогода.

Об этом сообщает ОПОРА.

Как сообщается, 21 ноября в Запорожской области выпал мокрый снег, который ночью превратился в лед. Из-за гололеда на дороге автомобиль представителей ОПОРЫ попал в яму и ударился об трубу.

Двое человек получили телесные повреждения. Их доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.