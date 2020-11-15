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Нарушения на выборах зафиксированы во Львове и Ужгороде

Во Львове и Ужгороде в ходе второго тура местных выборов зафиксировали нарушения.

По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, во Львове правоохранители установили, что отдельные члены УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное дело по ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной ящики, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса.

А в Ужгороде в полицию позвонил наблюдатель и сообщил о нарушении избирательного законодательства. Правоохранители выяснили, что член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов.

По данному факту начато расследование по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза).

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