Автомобильный мост из-за ливня рухнул в Италии

В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо произошли сильные ливни.
В результате в городе Мелисса рухнул автомобильный мост.
Об этом сообщает ANSA.
В результате обрушения моста никто не пострадал. Из-за ливня Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.
Железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9:40 поезда начали ходить регулярно.
Кроме того, на Липарских островах семь островов архипелага от вчера не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.