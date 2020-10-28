Из Договора по открытому небу официально вышли США

Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора по открытому небу.

Причиной своего выхода в Вашингтоне называют невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.

Об этом на странице в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Благодаря этому (выходу из договора - ред.) Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - заявил он.

Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Российская Федерация.