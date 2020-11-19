Новую страшную пандемию уже в ближайшие годы предрек Билл Гейтс

Американский миллиардер и один из создателей Microsoft Билл Гейтс, недавно назвавший единственный способ преодолеть коронавирус, высказался о неизбежности новой пандемии.

По его мнению, она нагрянет не через сто лет, как было с коронавирусом и испанкой, а уже в ближайшие годы.

Об этом идет речь в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, посвященном последствиям COVID-19.

Обсуждая с Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи коронавирус, миллиардер предсказал, что человечеству вряд ли удастся избежать новой пандемии. По его прогнозу, она может начаться уже через три года, а при лучших раскладах - через 20 лет.

Однако в любом случае, по мнению Гейтса, в следующий раз человечество будет подготовлено к пандемии намного лучше: будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Также участники обсуждения пришли к выводу, что человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем жизнь вернется в нормальное русло.