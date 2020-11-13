Личность женщины, найденной мертвой и полураздетой в киевском парке была установлена

Полиция Киева сообщила детали о женщине, чье тело было найдено в Голосеевском парке столицы в заброшенном туалете возле ресторана.

В частности, установлены личность и возраст умершей.

Подробности раскрыл в Фейсбук отдел коммуникации правоохранительного органа.

Так, тело уже осмотрел судебно-медицинский эксперт. Он не нашел внешних признаков насильственной смерти.

Что касается личности умершей, то это уроженка Полтавской области 1974 года рождения. Она не имела постоянного места жительства в столице.

На месте обнаружения трупа сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Сведения о происшествии зарегистрированы должным образом в Голосеевском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.