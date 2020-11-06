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События Вчера, 21:5654
"Ковидные" паспорта планируют ввести в Великобритании

Власти Великобритании обсуждают введение "ковидных" паспортов для тех, кто привился от коронавируса.

Их обладатели смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, вопрос о введении таких паспортов будет поставлен премьер-министром Борисом Джонсоном в парламенте уже в понедельник.

Ожидается, что Джонсон также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Британии и возврате к системе локальных ограничений. Предполагается, что на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточат их.

В правительстве Британии считают, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и ежемесячного тестирования всего населения. Наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения и комендантский час.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Лондон, 7dniv, 7dnivinfo  
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