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События Вчера, 21:5852
Из-за COVID-19 сократят инаугурацию Байдена

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

Вступление в должность не поставит под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн, сообщает агентство Reuters.

"Очевидно, это не будет та инаугурация, которая была у нас в прошлом", - сказал он.

Избранный президент-демократ неоднократно подвергался нападкам со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за ношение маски и применение других мер по смягчению последствий COVID-19 во время кампании за Белый дом.

Трамп, который не соблюдал эти же меры предосторожности, сам заразился COVID-19 в начале октября, и среди сотрудников Белого дома и в его собственной семье было несколько случаев.

Клейн сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.

Инаугурация президента традиционно включала присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, США  
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