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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 23 ноября 2020 - 635 689 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 945 - новых случаев за сутки.

Умерло 11 075 человек.

Выздоровело - 291 060 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 60218 случаев;
Винницкая область - 15 476 случаев;
Волынская область - 21 864 случая;
Днепропетровская область - 29654 случаи;
Донецкая область - 20262 случаи;
Житомирская область - 26 966 случаев;
Закарпатская область - 21 538 случаев;
Запорожская область - 24 442 случая;
Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
Киевская область - 31 212 случаев;
Кировоградская область - 4358 случаев;
Луганская область - 5679 случаев;
Львовская область - 41 279 случаев;
Николаевская область - 15 320 случаев;
Одесская область - 37 901 случаев;
Полтавская область - 18 557 случаев;
Ровенская область - 28 194 случая;
Сумская область - 23 167 случая;
Тернопольская область - 25 813 случаев;
Харьковская область - 51 637 случаев;
Херсонская область - 8704 случая;
Хмельницкая область - 26 430 случаев;
Черкасская область - 18 292 случая;
Черновицкая область - 31 369 случаев;
Черниговская область - 15 061 случай.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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