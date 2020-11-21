В знак протеста из-за карантина в Одессе работники рынка будут ночевать на трассе

Работники одесского рынка "Седьмой километр" перекрыли трассу в сторону Оведиополя в знак протеста против карантина выходного дня.
Они собираются ночевать на трассе, а в понедельник пикетировать ОГА.
Об этом сообщает "Думская".
Утром на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, чтобы убедиться, как соблюдается карантин выходного дня.
Большинство торговцев разъехались, однако наиболее активные стали протестовать. В течение дня они периодически перекрывали движение по Оведиопольской трассе.
По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все еще перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают.
Участники протеста намерены ночевать на дороге.