Стрельба возле избирательного участка произошла в Днепре

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба.

Злоумышленники прокололи колеса машины и начали убегать, доставая оружие.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники.

"Водитель, который ожидал пассажиров возле школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой машине, которая только подъехала. После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия.