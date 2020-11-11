Ослабить карантин на Рождество планируют в Британии

Правительство Великобритании начало обсуждать план ослабление карантина на Рождество, 25 декабря.

В частности, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласилась создать возможности для празднования.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время в стране по 2 декабря действует усиленный карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

"Министры одобрили общую цель - сделать послабления для ограниченного количества дополнительных домохозяйств в течение небольшого количества дней, но также отметили, что общественности будет рекомендовано сохранять бдительность, и, когда это возможно, людям следует избегать путешествий и сводить к минимуму социальные контакты", - говорится в заявлении правительства Британии

В Великобритании всего выявлено более 1,5 млн заражений коронавирусом.