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События Сегодня, 10:2080
В Белорусской православной автокефальной церкви наложили анафему на Александра Лукашенко

Ее объявил предстоятель церкви архиепископ Святослав Логин.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

В частности Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".

"Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, потому что иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесном жизни ...", - говорится в документе.

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