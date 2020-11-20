В Белорусской православной автокефальной церкви наложили анафему на Александра Лукашенко

Ее объявил предстоятель церкви архиепископ Святослав Логин.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.
В частности Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".
"Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, потому что иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесном жизни ...", - говорится в документе.