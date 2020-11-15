Регионы где недостаточно кроватей с кислородом назвал Степанов

В Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.

В целом в Украине 12 168 таких коек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в Украине введено 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.

"Да, у нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество", - сказал Степанов.

Он заверил, что у правительства есть четкое понимание, в том числе и с местными властями, по увеличению количества коек с подведенным кислородом.