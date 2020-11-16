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События Сегодня, 13:0863
70% составляет эффективность вакцины от COVID-19 компании Аstrazeneca

Британская компания Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса.

Согласно исследованиям, она эффективна на 70%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Клинические испытания вакцины AZD1222 проводились в Великобритании и Бразилии. Они показали высокую эффективность предотвращения COVID-19. При этом не было зафиксировано ни одного тяжелого случая заболевания или госпитализации участников испытаний. Всего в промежуточном анализе участвовал 131 пациент.

Так, проводились исследования двух режимов дозирования. Препарат был эффективен на 90%, когда его вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом не менее одного месяца. Другой режим дозирования показал эффективность 62% при введении в виде двух полных доз с интервалом не менее одного месяца. В среднем эффективность вакцины составила 70%.

"Независимый совет по контролю за безопасностью данных определил, что анализ достиг своей основной конечной точки, показывающей защиту от COVID-19 через 14 дней или более после получения двух доз вакцины. Никаких серьезных событий безопасности, связанных с вакциной, подтверждено не было. AZD1222 хорошо переносился при обоих режимах дозирования", - сообщили в компании.

Дальнейшие исследования вакцины продолжатся.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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