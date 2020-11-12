От COVID-19 выздоровел Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19.
Он приступит к своей работе в обычном режиме.
Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook.
О выздоровлении главы ОП стало известно сегодня.
"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", - написал Ермак.
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина рассказала о состоянии здоровья Владимира Зеленского
"Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим", - сообщила она.