От COVID-19 выздоровел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19.
С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил Зеленский.
Он также призвал украинцев понимать новые риски и максимально себя беречь.
"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - отметил президент.