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События Сегодня, 17:4599
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19

Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Об этом он заявил на селекторном совещании, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости. А украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", - подчеркнул Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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