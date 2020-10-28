Олег Уруский заявил что военная техника требует обновления

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский посетил зону проведения операции Объединенных сил.

По его словам, имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.

Об этом он написал в Facebook.

Для этого, по его словам, необходимо делать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

"Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Во время визита министр написал, что получил конкретное представление о том, чего требуют украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.