Эффект от карантина выходного дня сможем понять только к 1 декабря

Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря.

Тогда можно будет понять, сработали ли ограничения в этом виде.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.

Он также отметил, что в сравнении с выходными днями 14-15 ноября в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.