Ракету-носитель на Луну запустил Китай

Китай успешно запустил ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5" на Луну.

Планируется, что космическая миссия соберет образцы грунта, после чего вернется на Землю.

Об этом сообщает CGTN.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

Аппарат должен собрать 2 кг образцов на лавовой равнине, известной как Океан Бурь. Она расположена на западной части видимой стороны Луны.