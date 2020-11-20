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События Сегодня, 13:2769
Ляшко заявил что ПЦР остается главным методом выявления COVID-19, мощностей хватает

Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине остается основным методом диагностики COVID-19.

На сегодня в стране хватает мощностей государственных лабораторий.

Об этом в обращении на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ПЦР-тесты остаются основными именно для лабораторной диагностики коронавирусной болезни.

"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.

Он также призвал украинцев при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования звонить на горячую линию 0800 60 20 19.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, ПЦР, тест, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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