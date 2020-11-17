Посольство США в Киеве оцепили силовики

Киевские силовики сегодня, 24 ноября, оцепили посольство США в Украине и перекрыли дороги.

В эти минуты там проходит акция протеста.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, бойцы Национальной гвардии возле посольства США совместно с полицией несут службу по обеспечению общественного порядка.

"Есть собрание людей… Поэтому чтобы не было различных столкновений и так далее...", - объяснил Музычук то, что правоохранителей стянули под посольство.

Он также подтвердил, что ранее была получена информация об акции протеста возле посольства.

В то же время Facebook-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что на протест вышли сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые проводят акцию против якобы "внешнего управления Украиной".