Свое отстранение от власти не исключает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает свое отстранение от власти.

По его мнению, для этого существует единственный путь.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко заявил, что президента Беларусь реально отстранить от власти.

"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", - отметил он.

По его словам, вопрос отстранение от власти якобы "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров.