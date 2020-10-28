Закон о выплатах безработным на организацию бизнеса подписал Зеленский

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют: