Кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь рассказал Зеленский

В Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска.

Среди них медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", - сказал Зеленский.