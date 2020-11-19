Кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь рассказал Зеленский

В Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска.
Среди них медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.
"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", - сказал Зеленский.