Еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО готов Ощадбанк

Государственный "Ощадбанк" готов в очередной раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, карты продлят еще на три месяца.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сообщается, что такое предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме не предоставили. Отметим, ранее "Ощадбанк" продлевал действие карт до 1 января 2021 года.

Кроме того, подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня. Украинская сторона также напомнила россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать. После этого напоминания процесс обсуждения оживился.