Победителем выборов официально объявили Байдена в Пенсильвании

На выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Сегодня утвердили официальные результаты выборов в этом штате.

Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

"В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис", - отметил Вулф.

Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор.