Сегодня продолжатся слушания по делу МН17 в Нидерландах

В Нидерландах сегодня, 25 ноября, продолжатся слушания по делу о катастрофе малазийского авиарейса МН17 над Донбассом.

На заседании суд должен огласить решение относительно запросов защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание назначено на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву - ред.). Слушания по делам против трех других обвиняемых (Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко) будут продолжены 1 февраля 2021 года.

Отметим, сторона защиты Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.