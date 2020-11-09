Протаранить американский корабль в Японском море пригрозила Россия

Москва обвинила военный корабль США "Джон С. Маккейн" в том, что он пересек его морскую границу.

Инцидент случился в заливе Петра Великого.

Об этом сообщает BBC News.

Россия пригрозила протаранить корабль. Затем военный корабль якобы покинул этот район.

Однако ВМС США отрицают какие-либо нарушения и заявили, что их корабль не был "выслан".

Инцидент произошел во вторник в Японском море, также известном как Восточное море, водоеме, граничащем с Японией, Россией и Кореями.

По данным Минобороны России, его эсминец Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" использовал международный канал связи, чтобы предупредить американский корабль о "возможности использования тарана для вывода нарушителя из территориальных вод".

"Заявление Российской Федерации об этой миссии ложно. "Джон С. Маккейн" не был« изгнан с территории какой-либо страны", - заявил представитель 7-го флота ВМС США лейтенант Джо Кейли.