Байдена победителем на выборах признал суд в Неваде

Верховный суд штата Невада признал победу Джо Байдена на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.
Байден получает шесть голосов от выборщиков этого штата.
Об этом пишет Associated Press.
Решение о победе Байдена единогласно приняли семь судей.
Судебный процесс привлек особое внимание на фоне юридических усилий Республиканской партии штата и кампании Дональда Трампа по предотвращению отправки бюллетеней для голосования по почте всем 1,82 миллионам зарегистрированных избирателей, а затем по прекращению подсчета 1,4 миллиона поданных голосов.