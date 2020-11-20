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События Сегодня, 10:1471
Изменения в ПДД начали действовать в Украине

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД).

Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

  • теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Праивло распространяется и на инструкторов по вождению - они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами.
  • запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
  • велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
  • пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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