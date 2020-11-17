О первых планах на посту президента рассказал Байден

Избранный президент США Джо Байден озвучил планы, которые совершит в первые 100 дней пребывания на посту.

Он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы предшественника об окружающей среде.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Он пообещал направить в Сенат законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке. Также он планирует помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

"Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми, которые подписал президент Трамп", - отметил он.