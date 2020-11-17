Введение жесткого карантина в Украине допустил Степанов

В Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине.
Усиленный карантин вводится с точки зрения эпидемиологии и цифр роста.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
Министр отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 надо разорвать цепь передачи болезни.
"Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть и, что может быть более жесткий карантин", - отметил он.
По его словам, есть другая сторона - экономика Украины, которая из-за введения полного локдауна может пострадать.
"Но, понятно, что могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести, для нашего здоровья", - отметил Степанов.
В случае ужесточения карантина это будет касаться всех регионов Украины, отметил министр.
"Если мы говорим о полном жестком карантине, то он будет касаться всех, без исключения, людей, так, как это было, условно говоря, весной", - резюмировал он.