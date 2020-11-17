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События Сегодня, 12:4760
Первые вакцинации против COVID-19 до конца декабря планируют провести в ЕС

В Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря.

Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.

"Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии", - добавила она.

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Теги: news, новости, Украина, COVID19, 7dniv, 7dnivinfo  
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