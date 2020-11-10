В ворота ведомства федерального канцлера в Берлине врезалось авто

В среду, 25 ноября, в Берлине заметили машину, которая врезалась в ворота ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этим утром Меркель должна была провести видеоконференцию с главами правительств федеральных земель Германии, на которой должны были обсуждаться продление режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

DW уточняет, что на непроверенных изображениях, опубликованных в социальных сетях, запечатлена машина с надписью на боку "Вы проклятые убийцы детей и стариков". На других фото с места происшествия видна надпись "Stop Globalization Politics", написанная белым на другой стороне автомобиля.

Представитель местной полиции Хельмут Паэт рассказал, что правоохранители находятся на месте происшествия. Других подробностей он не сообщил.

У Volkswagen Sedan были номерные знаки из региона Северный Рейн-Вестфалия в Липпе. Автомобиль и ворота получили незначительные повреждения.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших в результате теракта в Вене. Она также пожелала всем раненым скорейшего выздоровления.