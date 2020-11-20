Посла Украины из-за инцидента на границе вызвал МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Причиной этому является отказ венгерскому политику Иштвану Грежи во въезде в Украину.

Об этом сообщает Hungary Today.

Министр иностранных дел Петер Сийярто проинформировал украинского посла о возмущении Венгрии, но надеется на восстановление добрых отношений.

"Мы передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - сказал министр.

По словам Сийярто, запрет на въезд для Грежи противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.