Посла Украины из-за инцидента на границе вызвал МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.
Причиной этому является отказ венгерскому политику Иштвану Грежи во въезде в Украину.
Об этом сообщает Hungary Today.
Министр иностранных дел Петер Сийярто проинформировал украинского посла о возмущении Венгрии, но надеется на восстановление добрых отношений.
"Мы передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - сказал министр.
По словам Сийярто, запрет на въезд для Грежи противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.