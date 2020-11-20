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События Сегодня, 15:1938
Когда встретится с Зеленским рассказала Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский после своего официального вступления в должность.

У нее также запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом она заявила на брифинге, передает Newsmaker.

Она намерена просить у стран-партнеров Молдовы предоставить необходимые тесты, лекарства, защитные средства и оборудование, используемое в лечении коронавируса.

"В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента (Румынии) Йоханниса и встречу с президентом Зеленским", - заявила она.

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Теги: news, новости, Украина, Санду, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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