Кто может не пристегиваться в автомобиле объяснили в Нацполиции

Национальная полиция Украины объяснила новые правила дорожного движения.

Правоохранители объяснили, кто может не пристегиваться ремнями безопасности.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошинский.

В частности, могут не пристегиваться лица, которые обучают вождению, таксисты и пассажиры такси.

"Сейчас имеют право не пристегиваться ремнями безопасности водители и пассажиры с инвалидностью, а также водители и пассажиры специальных и оперативных транспортных средств", - отметил он.