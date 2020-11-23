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События Сегодня, 21:1343
Жесткий карантин без предупреждения Кабмин обещает не вводить

Кабинет министров Украины не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники без предупреждения.

В правительстве обещают, что украинцы успеют заранее подготовиться, если власти все-таки будут усиливать ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, власти изучают эффект карантина выходного дня, и уже наблюдается определенная стабилизация.

"Мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения во время цикла новогодних и рождественских праздников. Я думаю, что специалисты отработают эти предложения и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы", - заявил Немчинов.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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