Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 26 ноября 2020 - 677 189 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 15 331 - новых случаев за сутки.
Умерло 11 717 человек.
Выздоровело - 317 395 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 64019 случаев;
Винницкая область - 16 370 случаев;
Волынская область -22 906 случаев;
Днепропетровская область - 33 115 случаев;
Донецкая область - 21344 случаи;
Житомирская область - 27 926 случаев;
Закарпатская область - 22 425 случаев;
Запорожская область - 27 226 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
Киевская область - 34 241 случай;
Кировоградская область - 4706 случаев;
Луганская область - 5925 случаев;
Львовская область - 43 611 случаев;
Николаевская область - 16 731 случай;
Одесская область - 40 535 случаев;
Полтавская область - 20 204 случая;
Ровенская область - 29 320 случаев;
Сумская область - 25 662 случая;
Тернопольская область - 26 752 случая;
Харьковская область - 53 433 случая;
Херсонская область - 9345 случаев;
Хмельницкая область - 27703 случаи;
Черкасская область - 20 668 случаев;
Черновицкая область - 32492 случаи;
Черниговская область - 16 485 случаев.