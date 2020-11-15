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События Сегодня, 08:5282
Украинского блогера из-за запроса РФ задержали в Индонезии

Посольство Украины в Индонезии и Министерство иностранных дел Украины держат на контроле дело задержанного в Индонезии украинского блогера Михаила Орешникова.

Ему грозит экстрадиция в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По данным посольства Украины в Индонезии, Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

Согласно предварительным данным, против блогера возбуждено уголовное дело в РФ по обвинению в нанесении телесных повреждений. В настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции г.Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

Украинский консул посетил Орешникова в месте содержания. Благодаря его содействию задержан провел телефонные разговоры с родными.

"Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал", - сообщили в МИД.

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Теги: news, новости, Украина, Орешников, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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