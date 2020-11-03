Судно спасателей тонет возле Черноморска

На причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонет судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист".

Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на сотрудников МПСС.

Судно начало уходить под воду примерно в 16.00. Работники базы откачивают воду из отсеков корабля.

По словам спасателей, "Аметист" не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе МПСС.

Областное управление ГСЧС пока ничего не сообщает об инциденте.

Спасательное судно "Аметист" построено в 1977 году. Его длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Буксир был на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".