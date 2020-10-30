Министерство образования и науки решило пересмотреть действующую систему проверки школьных учебников

Решение стало следствием ошибок в новых школьных учебниках.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

В министерстве назвали возможные причины ошибок и неуместного контента в учебниках:

- авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;

- учебники внедряются в школьной практике без должной их апробации, что некоторое время использовалась с целью изучения качества учебников;

- в соответствии с действующим порядком конкурса авторы предлагают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание, поэтому на этапе оценки учебников экспертами конкурсного отбора оказываются не все методические, фактологические и грамматические ошибки и неточности;

- сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования.

Также в Минобразовании отметили факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами.