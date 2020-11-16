Ушел из жизни футболист Диего Марадона

В Аргентине умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона.

Ему было 60 лет.

Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

Утром в среду у аргентинца произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. К его дому в районе Сан-Андрес приехали несколько авто скорой помощи, но медики не спасли бывшего футболиста.

В начале ноября Марадона был госпитализирован в связи с субдуральной гематомой головного мозга. В больнице он успешно перенес операцию.

После завершения карьеры Диего неоднократно попадал в больницу. У него было два сердечных приступа и гепатит, вызванный злоупотреблением алкоголя.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью Диего.

На смерть Марадоны отреагировал знаменитый бразильский экс-нападающий Пеле. "Грустно терять друзей подобным образом", - написал Пеле.

За свою карьеру Марадона поиграл в ряде аргентинских клубов и в Европе. Пик карьеры нападающего пришелся на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. За итальянскую команду он забил 81 гол в 188 матчах, с ней он становился двукратным чемпионом Италии. Также он выступал за испанские "Барселону" и "Севилью".

В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. За национальную команду он забил 34 гола в 91 матче.

После завершения карьеры поработал тренером в клубах из Аргентины, Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2008-10 годах тренировал сборную Аргентины, включая чемпионат мира-2010.