 

Введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19 допустил Аваков

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Введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19 допустил Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Об этом Аваков заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

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Теги: news, новости, Украина, Аваков, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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