Подорожание электроэнергии для населения анонсировали в Минэнерго

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято в ближайшее время.

Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

"Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии", - сказал он.

По его словам, в течение последних полутора месяцев ведется работа, "чтобы принять решение по этому наиболее проблемному и болезненному вопросу".

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Бойко.